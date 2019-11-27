رئيس الوزراء العراقي: أحداث مؤسفة رافقت التظاهرات

القاهرة- (مصراوي):

أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي أن قوات الأمن حرصت على حماية المتظاهرين في ساحات التظاهر، والتي بدأت منذ أكتوبر الماضي وتستمر حتى الآن.

وقال عبدالمهدي، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية، :" شرعنا بتشكيل قوات حفظ القانون وجهزناها بالتجهيزات الخاصة بها".

وأضاف: "أحداث مؤسفة رافقت التظاهرات واللجنة التحقيقية وضحت ذلك في تقريرها".

وأعلن عبد المهندي عن الإفراج عن 2500 موقوف اعتقلوا أثناء التظاهرات، والمتبقي 240 موقوفاً.

وأضاف: "المتبقي من الموقوفين هم على ذمة قضايا جنائية وسيطلق سراحهم بعد إكمال الإجراءات القانونية".

وقال رئيس الوزراء العراقي: "نحن نقبل الانتقادات وتشخيص الأخطاء، أي دولة وأي حكومة راشدة ترتكب أخطاء، حدثت أشياء مؤسفة كثيرة، شهداء من جميع الأطراف، من المتظاهرين، من الناس، من القوات المسلحة، الكثير من الجرحي، الكثير من المعتقلين".

وأكد المسؤول العراقي أن هناك حراكاً في الحكومة والبرلمان لتصحيح العديد من المسارات السياسية.

وتابع: "نؤكد على منع الاعتقالات العشوائية والوقوف بشدة ضد أي عملية خطف"، مشدداً على التأكيد لكافة الجهات المسؤولة على حقوق الموقوفين.

كما شدد على أن "حق التظاهر والتعبير عن الرأي حق أساسي لكن هناك حقوق الحياة والدراسة يجب مراعاتها.. فمن يقوم بالحرق والتهديد ليس له علاقة بالتظاهرات والحريات".