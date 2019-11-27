رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة تتعهد بـ"تحويل" في الاتحاد الأوروبي

ستراسبورج (فرنسا)- (د ب أ):

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة، أورزولا فون دير لاين بـ"عملية تحويل ستتناول كل جزء من مجتمعنا واقتصادنا" خلال فترتها التي تستمر خمس سنوات.

وقالت دير لاين: "سنفعل ذلك نظرا لأنه الشيء الصحيح الذي يتوجب عمله ، وليس نظرا لأنه سيكون أمرا سهلا. إننا مستعدون. أوروبا مستعدة. رسالتي بسيطة: دعونا نبدأ العمل".

وتعهدت أيضا للأوروبيين بقيادة جديدة وحيوية للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وصرّحت السياسية الألمانية المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الأربعاء، المواطنين سيستشعرون قريبا "أن أوروبا تحرز تقدما ملحوظا في حماية المناخ والرقمنة وتطرح مقترحات جديدة في قضية الهجرة ذات الأمد الطويل".

وقبل تصويت البرلمان الأوروبي على تشكيل مفوضيتها الجديدة اليوم، طلبت فون دير لاين من النواب الدعم، وقالت: "إذا كنا نريد المضي قدما في أوروبا بمشروعات كبيرة مثل حماية المناخ والرقمنة، فإن ذلك يتطلب استعدادا للتنازلات من كافة الأطراف".

يُذكر أن قادة دول الاتحاد الأوروبي رشحوا وزيرة الدفاع الألمانية السابقة على نحو مفاجئ لأعلى منصب في الاتحاد الأوروبي الصيف الماضي، وذلك ضد رغبة البرلمان الأوروبي، الذي كان يريد رؤية أحد أبرز المرشحين للكتل الحزبية في انتخابات البرلمان الأوروبي رئيسا للمفوضية. وتم انتخاب فون دير لاين لهذا المنصب بأغلبية ضئيلة في البرلمان الأوروبي.

وأتمت فون دير لاين تشكيل فريق مفوضيتها الأسبوع الماضي. وإذا حصل الفريق على تأييد غالبية النواب في البرلمان الأوروبي خلال تصويت اليوم، يمكن للمفوضية الجديدة أن تتولى العمل رسميا اعتبارا من الأحد المقبل.