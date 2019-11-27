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زلزال بقوة 6 درجات قبالة جزيرة كريت اليونانية

11:06 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2019
زلزال بقوة 6 درجات قبالة جزيرة كريت اليونانية

نتيجة زلزال

أثينا- (د ب أ):

أفادت "هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية" و"مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض" بأن زلزالا بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر وقع اليوم الأربعاء قبالة جزيرة كريت اليونانية.

وذكرت الهيئتان أن مركز الزلزال وقع على مسافة 41 كيلومترا إلى الشمال الغربي من قرية بلاتونوس الواقعة على الجزيرة في الساعة 07:23 بتوقيت جرينتش، فيما ذكرت هيئة المسح الأمريكية أن مركزه وقع على عمق 71.8 كيلومترا بينما أوضح المركز الألماني أنه وقع على عمق 54 كيلومترا.

وتعرضت منطقة البلقان لسلسلة من الزلازل في اليوم السابق، تسبب أخطرها في مقتل 20 شخصا على الأقل في ألبانيا المجاورة لليونان.

زلزال اليونان جزيرة كريت أثينا

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