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انفجار قنبلة قرب محل لبيع المشروبات الكحولية شمالي بغداد دون إصابات

09:07 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2019
انفجار قنبلة قرب محل لبيع المشروبات الكحولية شمالي بغداد دون إصابات

انفجار _أرشيفية

بغداد - (أ ش أ):

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء، بأن قنبلة صوتية انفجرت في منطقة الوزيرية شمالي العاصمة بغداد، دون وقوع أي إصابات.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن عبوة صوتية انفجرت صباح اليوم قرب محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الوزيرية شمالي بغداد، مضيفا أن القوات الأمنية طوقت مكان الانفجار وفتحت تحقيقا في ملابساته.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

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انفجار بغداد قنبلة صوتية

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