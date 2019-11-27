مسلح يطلق النار على سيدتين في مدرسة بواشنطن قبل أن يقتل نفسه

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن مكتب شرطة مقاطعة كلارك بولاية واشنطن، أن رجلا أطلق النار على سيدتين في ساحة لانتظار السيارات بمدرسة إبتدائية بمدينة فانكوفر، الليلة الماضية ثم قام بإطلاق النار على رأسه.

وذكرت صحيفة "كلارك كونتي" المحلية أن أن الضحيتين هما زوجة منفصلة عن المشتبه به، والتي حصلت على حكم بعدم تعرضه لها، كما تعرضت والدتها التي كان معها داخل نفس السيارة لإطلاق النار أيضا، وتمكنت من إعطاء الشرطة وصف للمشتبه به وسيارته.

وأضافت الصحيفة أنه كان هناك طفلان في السيارة في وقت إطلاق النار، ولكنهما لم يصابا في الحادث، وفقا لمكتب قائد شرطة مقاطعة كلارك. وأن السيدة كانت تنتظر طفلها الثالث ليخرج من المدرسة وقت إطلاق النار.

وأكد بيان الإدارة العامة للمدارس في فانكوفر، أن إطلاق النار وقع حوالي الساعة "3:15 مساء بالتوقيت المحلي"، في موقف السيارات بمدرسة "سارة ج. أندرسون"، الابتدائية في فانكوفر بعد انتهاء اليوم الدراسي. ولم يصب أي طالب أو موظف جراء إطلاق النار.