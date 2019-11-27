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القوات الخاصة الأفغانية تستهدف 18 من مقاتلي طالبان في خمسة أقاليم

09:00 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2019
القوات الخاصة الأفغانية تستهدف 18 من مقاتلي طالبان في خمسة أقاليم

القوات الخاصة الأفغانية

كابول - (أ ش أ):

أعلنت القوات الخاصة الأفغانية اليوم الأربعاء أنها قتلت 13 من مسلحي طالبان واعتقلت 5 آخرين خلال عمليات في كابول وأربعة أقاليم أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن مسئولين عسكريين قولهم إن القوات الخاصة قتلت 5 من مسلحي طالبان ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة في منطقة أليشنج في لغمان واثنين في غارة مماثلة في منطقة بول علم في هلمند.

وأضافوا أن القوات الخاصة ألقت القبض على اثنين من مقاتلي طالبان خلال غارة في منطقة ماتون في خوست، وعلى مسلح آخر من طالبان خلال غارة في كابول.كما قتلت القوات الخاصة 6 من عناصر طالبان، واعتقلت 2 آخرين ودمرت مخبأ للأسلحة خلال غارة في منطقة نهر السراج في هلمند.

ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.

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