اغتيال رجل دين عراقي برصاص مسلحين بمحافظة البصرة

البصرة (العراق) - (د ب أ):

أفاد شهود عيان اليوم الأربعاء بمقتل رجل دين عراقي بعدما قام مسلحون مجهولون بإطلاق النار عليه بقضاء أبو الخصيب بمحافظة البصرة /550 كلم جنوب بغداد/.

وأوضح الشهود أن المسلحين "أطلقوا النار من سلاح كاتم للصوت صوب الشيخ حيدر عبد الأمير أمام محل تجاري يملكه في قضاء أبو الخصيب الليلة الماضية فأردوه قتيلا ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وتشهد مدينة البصرة اضطرابات أمنية وسط استمرار المظاهرات الاحتجاجية التي دخلت شهرها الثاني.