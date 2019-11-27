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قوات إسرائيلية تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

08:30 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2019
قوات إسرائيلية تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

قوات إسرائيلية تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

تل أبيب - (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي اليوم الأربعاء بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية ثمانية فلسطينيين خلال مداهمات بالضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أن المداهمات قامت بها قوات من الأمن الداخلي وحرس الحدود والشرطة.

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل، بصورة شبه يومية، فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".

قوات إسرائيلية عمليات أعتقال الضفة الغربية

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