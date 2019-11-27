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احتجاجات عنيفة في كولومبيا ضد إصلاحات اقتصادية ومقتل متظاهر

07:51 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2019
احتجاجات عنيفة في كولومبيا ضد إصلاحات اقتصادية ومقتل متظاهر

احتجاجات كولومبيا

بوجوتا - (د ب أ):

اندلعت احتجاجات عنيفة في كولومبيا الثلاثاء قبيل مسيرات في عموم البلاد تمت الدعوة إليها للمرة الثانية في غضون أسبوع.

وتظاهر آلاف الأشخاص في بوجوتا ومدن أخرى ضد إصلاحات اقتصادية ومقتل المتظاهر الشاب "ديلان كروز" الذي أطلقت الشرطة النار عليه في رأسه أثناء اشتباكات اندلعت يوم السبت.

وأصبح كروز رمزا للتظاهرات التي تتواصل في يومها السادس ، بعد انتشار مقطع فيديو يعرض مشهد سقوطه على الأرض بعد لحظة من سماع دوي إطلاق نار، وهتف المتظاهرون باسمه أثناء وجوده بالعناية المركزة ونظمت مسيرات احتجاج من أجله.

واشتبك متظاهرون ملثمون مع قوات الأمن في بوجوتا ومدينة نييفا، حيث أصيب شرطي بجروح خطيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إجراء تغييرات بمجلس الوزراء في محاولة لاستعادة زمام الأمور بعد ستة أيام من الاضطرابات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دوكي قوله في حوار إذاعي يوم الثلاثاء إن بعض وزراء حكومته "أتموا مهمتهم بالفعل"، وإنه سيجري تعديلا وزاريا عندما يحين الوقت.

احتجاجات عنيفة كولومبيا إصلاحات اقتصادية

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