بومبيو يقوم بجولة للندن والرباط ولشبونة اعتبارا من أول ديسمبر المقبل

واشنطن - (أ ش أ):

يقوم وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو بجولة تشمل ولاية كنتاكي ولندن بالمملكة المتحدة والرباط بالمغرب ولشبونة بالبرتغال وذلك في الفترة من الأول وحتى السادس من شهر ديسمبر المقبل.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "إن بومبيو سوف يزور مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي يومي 1-2 ديسمبر، لإلقاء خطاب بجامعة لويزفيل كجزء من سلسلة المتحدثين المتميزين في مركز ماكونيل، وسيلتقي بمسؤولي الجامعة وعلمائها الحاليين".

وأضافت "أنه خلال يومي 3 -4 ديسمبر، سينضم بومبيو لوفد أمريكي برئاسة الرئيس دونالد ترامب الذي سيزور لندن لحضور اجتماع قادة حلف شمال الأطسي" الناتو".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء ستعمل على تحسين تقاسم الأعباء في الحلف وتعزيز التعاون الأمني والدفاع عبر المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي لتحقيق حالة التأقلم بما يمكن مواجهة التحديات الأمنية الناشئة.

ولفتت المتحدثة إلى أنه بعد قمة قادة الناتو، سيتوجه الوزير إلى المغرب يومي 4 و 5 ديسمبر للقاء مجموعة من المسؤولين الحكوميين لمراجعة الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية بين البلدين

ونوهت إلى أن الوزير سيناقش مجالات التعاون الأمريكي ـ المغربي في المستقبل في إطار الحوار الاستراتيجي الأمريكي المغربي.

وسوف يسافر الوزير في 6 ديسمبر، إلى لشبونة بالبرتغال، حيث سيلتقي برئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا ووزير الخارجية أوجستو سانتوس سيلفا.

ولفتت إلى حرص أمريكا على تعزيز العلاقة القوية بالفعل بين الولايات المتحدة والبرتغال وسيناقشون التعاون الأمريكي البرتغالي عبر مجموعة واسعة من المصالح.