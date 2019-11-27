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شيوخ ووجهاء الوسط والجنوب في العراق يحذرون من حرب أهلية قادمة

07:37 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2019
شيوخ ووجهاء الوسط والجنوب في العراق يحذرون من حرب أهلية قادمة

احتجاجات العراق

بغداد - (أ ش أ):

حذر عدد من شيوخ ونخب ووجهاء الوسط والجنوب في العراق من حرب أهلية قادمة.. جاء ذلك في نداء وجهه هؤلاء إلى المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني.

وناشد الشيوخ والوجهاء - في بيان مشترك، أوردته قناة (السومرية نيوز)، - السيستاني أن يكون له موقف مما يجري من حالة انهيار للدولة وانعدام القانون وإطلاق يد العصابات وأصحاب الإتاوات تحت غطاء التظاهرات.

وأضاف البيان أن الأمر لا يتحمل مزيدا من التأخير ففي كل لحظة تسفك دم بريء وتروع عوائل وتحرق الدور والدوائر وتقطع الطرق العامة وكل ذلك من باب الفقه والشرع يأتي من باب حفظ النظام العام الذي يتوجب تدخلكم.

يأتي ذلك فيما تشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى منذ أواخر الشهر الماضي تظاهرات عدة، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلاً عن المطالبة بإجراء إصلاحات في العراق.

هذا المحتوى من

احتجاجات العراق حرب أهلية علي السيستاني

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