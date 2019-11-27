أكثر الكلمات إنتشاراً

طارق عامر مشروعات بورسعيد اختناقات أسوان مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

بوليفيا تعين أول سفير لدى الولايات المتحدة منذ 11 عاما

03:30 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2019
بوليفيا تعين أول سفير لدى الولايات المتحدة منذ 11 عاما

أرشيفية

بوجوتا - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية البوليفية أن الحكومة المؤقتة في البلاد عيّنت أول سفير لبوليفيا لدى الولايات المتحدة منذ 11 عاما.

وذكرت الوزارة في تغريدة عبر تويتر أن وزيرة الخارجية كارين لونجاريك عيّنت أوسكار سيرات كويلار، الممثل الدائم السابق وسفير بوليفيا لدى الأمم المتحدة، سفيرا لدى واشنطن.

وقُطعت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وبوليفيا في سبتمبر 2008 بطرد السفير الأمريكي في لاباز فيليب جولدبرج ، والسفير البوليفي في واشنطن جوستافو جوزمان.

وطردت حكومة الرئيس البوليفي آنذاك إيفو موراليس جولدبرج بدعوى دعم المعارضة.

وجاء الإعلان بعد أقل من أسبوعين من إعلان السيناتور جينين أنيز نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد بعد أن استقال الرئيس اليساري موراليس وذهب إلى المنفى في المكسيك بعد أسابيع من احتجاجات وأعمال الشغب ضد تزوير مزعوم في الانتخابات البوليفية التي أجريت في أكتوبر الماضي.

بوليفيا الولايات المتحدة وزارة الخارجية البوليفية

الخبر التالى:

"فورين بوليسي" تكشف خسائر ترامب بعد أزمته مع القوات البحرية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان