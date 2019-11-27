ترامب ينفي إرسال محاميه الشخصي إلى أوكرانيا للإضرار بـ "بايدن"

واشنطن - (د ب أ):

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون أصدر توجيهات إلى محاميه الشخصي رودي جولياني للذهاب إلى أوكرانيا، بحثا عن معلومات تضر منافسه جو بايدن.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "لا ، أنا لم أوجهه، ولكنه محارب .. إنه محارب"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبسؤاله عما كان يفعله جولياني في أوكرانيا، قال ترامب: "عليك أن تسأل رودي (جولياني)".

وأضاف: "رودي لديه عملاء آخرون غيري، وقد أدى الكثير من الأعمال في أوكرانيا على مدار سنوات".