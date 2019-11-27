أكثر الكلمات إنتشاراً

طارق عامر مشروعات بورسعيد اختناقات أسوان مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

ترامب ينفي إرسال محاميه الشخصي إلى أوكرانيا للإضرار بـ "بايدن"

02:26 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2019
ترامب ينفي إرسال محاميه الشخصي إلى أوكرانيا للإضرار بـ "بايدن"

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون أصدر توجيهات إلى محاميه الشخصي رودي جولياني للذهاب إلى أوكرانيا، بحثا عن معلومات تضر منافسه جو بايدن.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "لا ، أنا لم أوجهه، ولكنه محارب .. إنه محارب"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبسؤاله عما كان يفعله جولياني في أوكرانيا، قال ترامب: "عليك أن تسأل رودي (جولياني)".

وأضاف: "رودي لديه عملاء آخرون غيري، وقد أدى الكثير من الأعمال في أوكرانيا على مدار سنوات".

دونالد ترامب أوكرانيا رودي جولياني
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان