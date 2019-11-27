النواب الأمريكي يدعو ترامب لجلسة الاستماع المقبلة في تحقيق اتهامه بالتقصير

واشنطن - (د ب أ)

دعت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب للمشاركة في جلسة الاستماع المقبلة في التحقيق الخاص باتهامه بالتقصير، في جلسة تعقد يوم الأربعاء المقبل، والتي من المقرر أن تنظر في الأساس القانوني للتحقيق مع الرئيس.

وأرسل النائب جيري نادلر ، وهو من الحزب الديمقراطي المعارض ويشغل منصب رئيس اللجنة، خطابا لترامب لدعوته هو ومحاميه لحضور الجلسة.

ولا أحد يتوقع أن يحضر الرئيس كما لم يتضح ما إذا كان محاموه سيستغلون الفرصة لاستجواب الشهود.

ويرفض البيت الأبيض التعاون مع التحقيق في اتهام ترامب بالتقصير، من خلال الزعم أنه يتمتع بامتيازات رئاسية.

ومن المنتظر أن تدعو اللجنة القضائية خبراء دستوريين إلى الجلسة، التي ستكون تكرارا لجلسة للجنة عقدت في عام 1998 في بداية اتهام الرئيس الأسبق بل كلينتون بالتقصير، والتي وضعت الإطار القانوني للقضية.