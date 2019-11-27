أكثر الكلمات إنتشاراً

طارق عامر مشروعات بورسعيد اختناقات أسوان مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة وإطلاق صافرات الإنذار في عسقلان

12:19 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2019
الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة وإطلاق صافرات الإنذار في عسقلان

جيش الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة – مصراوي:

دوّت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان، وذلك في ظل توتر بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة، أتبعها استهداف إسرائيلي لمواقع في القطاع.

وأشارت شبكة سكاي نيوز عربية إلى أن صافرات الإنذار دوّت في عسقلان، وذلك بعد اعتراف الاحتلال في وقت سابق بإطلاق 3 صواريخ من غزة على مستوطنات الغلاف المحيط بالقطاع.

ورفع جيش الاحتلال حالة التأهب في ظل تصاعد التوتر، فيما وقال في بيان أن " القبة الحديدية" اعترضت صاروخين على الأقل.

وعلق أفيخاى أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وقال إنه تم تفعيل إنذارات الإنذار في منطقة غلاف عزة ومدينة سديروت.

الاحتلال الإسرائيلي غزة مدينة عسقلان فلسطين إطلاق صواريخ

الخبر التالى:

النواب الأمريكي يدعو ترامب لجلسة الاستماع المقبلة في تحقيق اتهامه بالتقصير
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان