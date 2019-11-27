الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة وإطلاق صافرات الإنذار في عسقلان

القاهرة – مصراوي:

دوّت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان، وذلك في ظل توتر بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة، أتبعها استهداف إسرائيلي لمواقع في القطاع.

وأشارت شبكة سكاي نيوز عربية إلى أن صافرات الإنذار دوّت في عسقلان، وذلك بعد اعتراف الاحتلال في وقت سابق بإطلاق 3 صواريخ من غزة على مستوطنات الغلاف المحيط بالقطاع.

ورفع جيش الاحتلال حالة التأهب في ظل تصاعد التوتر، فيما وقال في بيان أن " القبة الحديدية" اعترضت صاروخين على الأقل.

وعلق أفيخاى أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وقال إنه تم تفعيل إنذارات الإنذار في منطقة غلاف عزة ومدينة سديروت.