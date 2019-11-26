وفاة مراهق تؤجج المظاهرات الغاضبة في كولومبيا

بوجوتا - (د ب أ)

ازدادت حدة مظاهرات الاحتجاج في كولومبيا بعد مصرع متظاهر مراهق على أيدي قوات شرطة مكافحة الشغب في البلاد، في الوقت الذي يبحث فيه الرئيس الكولومبي ايفان دوكي إجراء تغييرات بمجلس الوزراء في محاولة لاستعادة زمام المبادرة بعد ستة أيام من الاضطرابات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دوكي قوله في حوار إذاعي اليوم الثلاثاء إن بعض وزراء حكومته "أتموا مهمتهم بالفعل"، وأنه سيجري تعديلا وزاريا عندما يحين الوقت. وتعرضت أصول كولومبية للبيع في الوقت الذي تخيف فيه الفوضى المستمرة المستثمرين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفتى ديلان كروز 18 عامًا فارق الحياة أمس الاثنين إثر تعرضه لإصابة في رأسه بواسطة مقذوف أطلقته شرطة مكافحة الشغب خلال مسيرة في بوجوتا السبت الماضي.

وأصبح كروز رمزا للتظاهرات التي تتواصل في يومها السادس الأن، بعد انتشار مقطع فيديو يعرض مشهد سقوطه على الأرض بعد لحظة من سماع دوي إطلاق نار، وهتف المتظاهرون باسمه أثناء وجوده بالعناية المركزة ونظمت مسيرات احتجاج من أجله.