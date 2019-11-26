عباس: سوف نلجأ للجنائية الدولية حال تمديد سيادة إسرائيل على مستوطنات وادي الأردن

موسكو - (د ب ا)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطات الفلسطينية ستلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية وستقطع العلاقات تماما مع إسرائيل إذا أقرت قانون ضم وادي الأردن.

وأضاف عباس ، في مقابلة مع صحفيين روس بثتها وكالة سبوتنيك اليوم الثلاثاء ، أيضا إن القيادة الفلسطينية تتخذ خطوات حاسمة للتصدي لموقف البيت الأبيض من المستوطنات الإسرائيلية التي عبر عنها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وهي على استعداد لقطع العلاقات تماما مع البيت الأبيض.

وتابع عباس بأن السلطة الوطنية الفلسطينية لن تسمح لطهران بالتدخل في شؤوننا الداخلية"، وتحث إيران على الانخراط مباشرة في حوار مع القيادة الفلسطينية الشرعية بدلاً من التعاون مع مجموعات وفصائل منفصلة.

وشدد عباس على أن تجنب إيران الاتصالات المباشرة مع السلطة الوطنية الفلسطينية يقوض وحدة الشعب الفلسطيني ويعيق عملية المصالحة الوطنية.

في الوقت نفسه ، أضاف الزعيم الفلسطيني أن فلسطين وإيران تربطهما علاقات دبلوماسية على مدار الأربعين سنة الماضية ، وأن هناك سفارة فلسطينية تعمل بنجاح في طهران.

وقال عباس إن الانتخابات العامة في البلاد ستجرى بمجرد أن تعطي حركة حماس موافقتها وبغض النظر عن الموقف الإسرائيلي من المسألة.

كان من المتوقع إجراء انتخابات عامة في فلسطين في عامي 2014 و 2018 لكنها فشلت في كلتا الحالتين بسبب الخلاف بين حماس وحركة فتح ، التي تحكم الضفة الغربية.

واستطرد الرئيس عباس في المقابلة "إن فلسطين ترى أن روسيا واحدة من أصدقائها الرئيسيين لأن هذا البلد كان دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني" .