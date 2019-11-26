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بالفيديو.. لحظة إطلاق صاروخ من غزة نحو دولة الاحتلال

10:09 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
بالفيديو.. لحظة إطلاق صاروخ من غزة نحو دولة الاحتلال

أرشيفية

القاهرة - (مصراوي)

أعلن المركز الفلسطيني للإعلام، مساء الثلاثاء، عن إطلاق صاروخين اتجاه المستوطنات الإسرائيلية بمحيط القطاع، وسط محاولات من القبة الحديدة لإسقاطهم.

وعلق أفيخاى أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على الصواريخ التي اطلقت من قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء، اتجاه مستوطنات إسرائيلية بمحيط القطاع.

وقال أدرعي، إنه تم تفعيل إنذارات الإنذار في منطقة غلاف عزة ومدينة سديروت.

وتابع في تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أن تم رصد اطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، واعترضت القبة الحديدة صاروخًا واحدًا منهم" دون إبداء أي تفاصيل بشأن الصاروخ الثاني.

صاروخ قطاع غزة فلسطين الاحتلال الإسرائيلي القبة الحديدة

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