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بومبيو: سنواصل فرض العقوبات على مسؤولي إيران

06:52 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
بومبيو: سنواصل فرض العقوبات على مسؤولي إيران

مايك بومبيو

القاهرة - (مصراوي)

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة ستستمر في سياسة فرض العقوبات على المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات بحق المتظاهرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن عنف وهمجية النظام الإيراني ليس لها حدود.

وأضاف بومبيو، "أقول للإيرانيين إن واشنطن تسمعكم وستواصل مساندتكم"، مشيرا إلى أنه يتابع الوضع في إيران مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفت إلى أن اغتيال المعارض الإيراني في تركيا يأتي ضمن سلسلة جرائم النظام الإيراني لتصفية النشطاء.

مايك بومبيو إيران الولايات المتحدة

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