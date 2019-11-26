الدنمارك تعلن نيتها في تولي قيادة بعثة الناتو للتدريب في العراق

كوبنهاجن - (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود اليوم الثلاثاء، أن بلاده تريد تولي قيادة بعثة حلف شمال الطلسي "ناتو" للتدريب في العراق، بالإضافة إلى خطط لإرسال 200 جندي إضافي إلى الدولة التي مزقتها الحرب.

وقال كوفود في اعقاب اجتماع برلمان كوبنهاجن إن الحكومة الدنماركية تريد أن تعرض على التحالف خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات الأسبوع المقبل تولي قيادة البعثة من أواخر عام 2020 إلى منتصف عام 2022.

وأضاف أنه ناقش المقترح بالفعل مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مشددا على أنها ليست بعثة قتالية.

وقال كوفود إن الدنمارك تعتبر البعثة مهمة جدا لأنه من الضروري استمرار القتال ضد الإرهابيين المسلحين التابعين لتنظيم "داعش".

وأضاف أن دور الدنمارك يجب في نهاية المطاف أن يسمح للعراقيين بالدفاع عن أنفسهم ضد الإرهابيين.

وتم إطلاق بعثة الناتو للتدريب في العراق في أكتوبر من العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين كانت قيادة بعثة التدريب كندية. وفي المجمل، يشارك تقريبا 500 جندي من مختلف الدول الأعضاء في الناتو بالإضافة إلى الدول الشريكة للحلف مثل أستراليا وفنلندا والسويد في البعثة.