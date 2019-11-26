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وزير الطاقة الروسي يجتمع مع المديرين التنفيذيين في أوبك بلس الخميس

05:18 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
وزير الطاقة الروسي يجتمع مع المديرين التنفيذيين في أوبك بلس الخميس

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

موسكو - (د ب أ):

يعتزم وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الاجتماع مع المديرين التنفيذيين للدول الأعضاء في منظمة أوبك بعد غد الخميس لمناقشة اتفاق أوبك بلس بشأن خفض الإنتاج.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء ذلك عن شخصيتين على صلة بالأمر طلبتا عدم الكشف عن هويتهما نظرا لعدم علانية جدول الأعمال.

ورفض المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة الروسية التعليق.

وكان نوفاك قد قال الأسبوع الماضي إن الوزارة سوف تعقد محادثات مع منتجي النفط قبل اجتماع اوبك بلس في 5و6 ديسمبر المقبل المقرر لمراجعة اتفاق خفض الانتاج الذي تم التوصل إليه مطلع العام الجاري.

ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي منظمة أوبك

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