تنفيذا لاتفاق ستوكهولم.. السعودية تُعلن إطلاق سراح 200 أسير حوثي

الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، إطلاق سراح 200 أسير حوثي، وذلك تنفيذا لاتفاق ستوكهولم وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في تبادل الأسرى.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان له الثلاثاء إن "قيادة قوات التحالف وبمبادرة منها قررت إطلاق سراح 200 أسير من أسرى المليشيا الحوثية، إضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم".

ويأتي إطلاق الأسرى الحوثيين، بحسب التركي، "انطلاقاً من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق ستوكهولم بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى".

فضلًا عن تهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعاً إنسانياً في المقام الأول، واستمراراً لجهود التحالف لتحسين الوضع الإنساني وخاصة الصحي للشعب اليمني، وعملاً بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، وما نصت عليه القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة.