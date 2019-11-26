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السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى موقف حازم إزاء تجاوزات إيران النووية

03:41 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى موقف حازم إزاء تجاوزات إيران النووية

وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة

الرياض- (د ب أ):

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا تجاه تجاوزات إيران النووية لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليين.

وقال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عقب الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز إن " المجلس أدان استمرار انتهاكات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي".

واشار الشبانة إلى أن "المجلس استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة"، مجددا "رفض المملكة التام لتصريحات الحكومة الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية"، ومؤكداً" أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وقال الشبانه إن مجلس الوزراء السعودي شدد على "أن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".

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