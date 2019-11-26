أكثر الكلمات إنتشاراً

طارق عامر مشروعات بورسعيد اختناقات أسوان مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في كولومبيا إلى 4 قتلى

03:39 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في كولومبيا إلى 4 قتلى

احتجاجات كولومبيا

بوجوتا- (د ب ا):

ارتفعت حصيلة ضحايا موجة الاحتجاجات الأخيرة في كولومبيا إلى أربعة قتلى على الأقل، عقب أن توفى متظاهر شاب في المستشفى في وقت متأخر من أمس الاثنين.

وقد تعرض ديلان كروز، 18 عامًا، الطالب بمدرسة ثانوية لإصابة في رأسه جراء قنبلة يدوية، أثناء محاولة الشرطة تفريق مسيرة في بوجوتا السبت الماضي.

وأعرب الرئيس إيفان دوكي في تغريدة عن " حزنه العميق" لوفاة كروز.

احتشد مئات الأشخاص في الشوارع صباح اليوم للاحتجاج على ما يعتبرونه استخدام مفرط للقوة من جانب قوات مكافحة الشغب.

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم في اشتباكات مع القوات الأمنية في منطقة فالي ديل كاوكا بغرب البلاد يوم الخميس الماضي، في أول يوم للاحتجاجات، وذلك وفقا لما قالته الحكومة.

وقد احتشد يوم الخميس أكثر من 200 ألف مواطن في مسيرات للاحتجاج على الاصلاحات الاقتصادية ونقص تمويل التعليم وكذلك على الفساد ومقتل شخصبات بارزة في المجتمع على يد مجموعات مسلحة.

وتطورت بعض المسيرات إلى اشتباكات مع الشرطة وأعمال نهب وتخريب. واستمرت أعمال العنف حتى يوم الجمعة، وتبعتها مظاهرات أكثر سلمية خلال نهاية الأسبوع وأمس الاثنين.

احتجاجات كولومبيا بوجوتا كولومبيا مظاهرات قنبلة يدوية

الخبر التالى:

السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى موقف حازم إزاء تجاوزات إيران النووية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:لـ3 أسباب.. التعليم تنهي خدمة 1876 معلما بجميع المحافظات