ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في كولومبيا إلى 4 قتلى

بوجوتا- (د ب ا):

ارتفعت حصيلة ضحايا موجة الاحتجاجات الأخيرة في كولومبيا إلى أربعة قتلى على الأقل، عقب أن توفى متظاهر شاب في المستشفى في وقت متأخر من أمس الاثنين.

وقد تعرض ديلان كروز، 18 عامًا، الطالب بمدرسة ثانوية لإصابة في رأسه جراء قنبلة يدوية، أثناء محاولة الشرطة تفريق مسيرة في بوجوتا السبت الماضي.

وأعرب الرئيس إيفان دوكي في تغريدة عن " حزنه العميق" لوفاة كروز.

احتشد مئات الأشخاص في الشوارع صباح اليوم للاحتجاج على ما يعتبرونه استخدام مفرط للقوة من جانب قوات مكافحة الشغب.

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم في اشتباكات مع القوات الأمنية في منطقة فالي ديل كاوكا بغرب البلاد يوم الخميس الماضي، في أول يوم للاحتجاجات، وذلك وفقا لما قالته الحكومة.

وقد احتشد يوم الخميس أكثر من 200 ألف مواطن في مسيرات للاحتجاج على الاصلاحات الاقتصادية ونقص تمويل التعليم وكذلك على الفساد ومقتل شخصبات بارزة في المجتمع على يد مجموعات مسلحة.

وتطورت بعض المسيرات إلى اشتباكات مع الشرطة وأعمال نهب وتخريب. واستمرت أعمال العنف حتى يوم الجمعة، وتبعتها مظاهرات أكثر سلمية خلال نهاية الأسبوع وأمس الاثنين.