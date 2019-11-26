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محتجون عراقيون يغلقون العديد من الشوارع في البصرة والطرق المؤدية للحقول النفطية

03:20 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
محتجون عراقيون يغلقون العديد من الشوارع في البصرة والطرق المؤدية للحقول النفطية

احتجاجات العراق

القاهرة- (مصراوي):

أفادت أنباء أن المتظاهين العراقيين قاموا، اليوم الثلاثاء، بقطع كافة الشوارع الرئيسية في مركز مدينة البصرة، والطرق المؤدية لميناء أم قصر والمحطة الغازية لإنتاج الكهرباء فيما يمثل تواصلا لحركة الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ بداية الشهر الماضي.

وأغلق المتظاهرون عددا من الطرق المؤدية للحقول النفطية في قضاء الزبير غربي البصرة، كما قاموا ايضا بقطع جسر الكزيزة الذي يقع عند مدخل محافظة البصرة من جهة الشمال، ويربطها بباقي المحافظات، وجسر خالد الذي يربط مركز مدينة البصرة بقضاء شط العرب على الحدود مع إيران.

وقد حاولت القوات الأمنية فتح جسر الكزيزة باستخدام الرصاص الحي واعتقلت عدد من المتظاهرين، الا انها انسحبت بعد تزايد أعدادهم.

ويواصل المحتجون اعتصامهم عند مدخل حقل مجنون النفطي، أحد أكبر الحقول النفطية في العراق.

ويشهد العراق مظاهرات شعبية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وجرح العشرات، منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي احتجاجا على استشراء الفساد وتردي الأحوال المعيشية، ويطالب المحتجون بتغيير شامل في نظام الحكم وانهاء المحاصصة الطائفية

احتجاجات العراق الحقول النفطية العراق مدينة البصرة

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