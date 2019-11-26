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مالي: الجنود الفرنسيين "ماتوا من أجل الحرية" في تصادم مروحيتين

03:16 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
مالي: الجنود الفرنسيين "ماتوا من أجل الحرية" في تصادم مروحيتين

رئيس دولة مالي إبراهيم أبو بكر كيتا

كيب تاون- (د ب أ):

قال رئيس دولة مالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، إن الجنود الفرنسيين الـ13 الذين لقوا حتفهم إثر تصادم مروحيتين عسكريتين في الجو شمالي مالي، "ماتوا من أجل الحرية".

وقال كيتا في بيان له: "لقد ماتوا من أجل مالي، ماتوا من أجل منطقة الساحل، ماتوا من أجل الحرية، وماتوا من أجل البشر"، مضيفا أن شعب مالي ينعي الجنود القتلى، الذين دفعوا ثمنا باهظا لمحاربة الإرهاب.

وكان القصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه" في باريس، أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الحادث وقع مساء أمس الاثنين خلال مهمة قتالية ضد جهاديين.

ويعتبر الحادث من أسوأ الحوادث التي تعرض لها الجيش الفرنسي خلال الأعوام الماضية.

مالي إبراهيم أبو بكر كيتا تصادم مروحيتين الإليزيه

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