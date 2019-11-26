أردوغان: عملية "نبع السلام" ليست مقيدة بجدول زمني

أنقرة- (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عملية "نبع السلام" العسكرية التي أطلقها في شمال سوريا الشهر الماضي، "ليست مقيدة بجدول زمني".

ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية اليوم الثلاثاء، عن أردوغان قوله للصحفيين أثناء عودته من قطر التي زارها أمس: "لا يمكن تحديد مدة معينة لمثل هذه العمليات العسكرية".

وأعلن الرئيس التركي أن "القوات المشاركة في نبع السلام حيدت ألفا و230 إرهابيا منذ انطلاق العملية".

وكان أردوغان أطلق العملية العسكرية في التاسع من أكتوبر الماضي، في شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة منه إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وتعتبر أنقرة "وحدات حماية الشعب" الكردية ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني"، وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش"، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.