المرصد السوري : إصابة 8 اشخاص في انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين

دمشق / القاهرة- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري بإصابة ثمانية أشخاص على الأقل اليوم الثلاثاء جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة "القوات التركية" وفصائل عملية "غصن الزيتون" بريف حلب الشمالي الغربي.

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم ، إن سيارة مفخخة انفجرت في شارع السياسية وسط مدينة عفرين ما تسبب بجرح ثمانية أشخاص على الأقل بالإضافة لأضرار مادية في مكان الانفجار.

على صعيد أخر، بدأت مئات العائلات المهجرة بالعودة إلى منازلها في مدينة حلفايا بريف حماة الشمالي.

وذكر وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم أنه عادت صباح اليوم مئات العائلات إلى منازلها وأراضيها في مدينة حلفايا بريف حماة الشمالي وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة المهجرين إلى بلداتهم وقراهم.

وكانت القوات السورية الحكومية سيطرت في أغسطس الماضي على كامل ريف حماة الشمالي ومدينة خان شيخون وعددا من البلدات والقرى بريف إدلب الجنوبي .