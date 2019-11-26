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مقتل 9 أشخاص إثر سقوط حافلة تقل أفراد من البحرية الباكستانية

01:55 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
مقتل 9 أشخاص إثر سقوط حافلة تقل أفراد من البحرية الباكستانية

صورة ارشيفية

إسلام آباد- (د ب ا):

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن حافلة تقل عسكريين من البحرية الباكستانية وأفراد أسرهم سقطت في واد، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وقال المسؤول بالشرطة عبد الله بالوش إن الحافلة كانت في طريقها لميناء كراتشي بجنوب البلاد قادمة من إقليم بالوشستان بجنوب غرب البلاد.

وقد وقع الحادث عندما تعرضت الحافلة لعطل فني أثناء سيرها على الطريق السريع، على بعد بضعة كيلومترات من مقصدها الأخير.

وأضاف المسؤول أن السائق فقد السيطرة على الحافلة، وسقطت لمسافة مئات الأمتار في واد.

وأوضح أن السلطات المحلية أنقذت ما لايقل عن 29 شخصا من المصابين، مشيرا إلى أنهم يتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة.

ووفقا لبيانات رسمية فإن البنية التحتية السيئة للطرق والسيارات المتهالكة ونظام السلامة السيئ من الأسباب التي تؤدي لوقوع حوادث مرورية في باكستان، مما يسفر عن مقتل ما لايقل عن 5000 شخص سنويا.

إسلام آباد البحرية الباكستانية سقوط حافلة ميناء كراتشي

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