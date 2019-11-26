نزاعات الدولة في تونس: أملاك مجمدة لعائلة بن علي في عدة دول أوروبية

تونس- (د ب أ):

قال مسؤول في مصالح نزاعات الدولة في تونس إن العديد من الأملاك التي تعود لأفراد عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لا تزال مجمدة في عدة دول أوروبية.

وصرح المستشار منير الشاذلي ، لوسائل اعلام محلية اليوم الثلاثاء، بأن الاملاك مازالت تنتظر استكمال التحقيقات بشأنها قبل استعادتها.

كما أوضح المسؤول أن الرئيس بن علي ، الذي توفى في وقت سابق في السعودية هذا العام، كان استولى على أموال من خلال شركات تابعة لأصهاره خاصة بلحسن الطرابلسي الفار خارج البلاد منذ سقوط حكم بن علي عام 2011.

وصادرت السلطات في تونس عدة شركات وأصول وعقارات تابعة لعائلة بن علي وأصهاره ولحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، لكنها لا تزال تواجه عدة صعوبات وتعقيدات قانونية في استرجاع الأموال المهربة في الخارج.

وبحسب المسؤول في مصلحة نزاعات الدولة ، استعادت تونس حتى الآن 8ر28 مليون دولار من حساب يعود لزوجة بن علي، ليلى الطرابلسي في لبنان و3.75 مليون دولار من حسابات سويسرية تعود لأصهاره.

كما استعادت تونس طائرة من نوع ''فالكون 900'' من سويسرا تعود لصخر الماطري الصهر السابق لبن علي ويختين آخرين لعائلة الرئيس من اسبانيا وايطاليا.