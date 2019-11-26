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روسيا توضح موقفها من الاحتجاجات اللبنانية

12:29 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
روسيا توضح موقفها من الاحتجاجات اللبنانية

احتجاجات لبنان

القاهرة- (مصراوي):

أكد سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسيبكين، عدم ترحيب موسكو بما يتخلل الاحتجاجات من قطع للطرق، ودعا للإسراع في إيجاد حل عبر الحوار، تجنبا لتحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وقال زاسيبكين في حديث تلفزيوني: "موقفنا دائما هو أننا نعتبر أن "الثورة المهرجانية والفولكلورية" يمكن أن تتحول إلى أشياء مأساوية، ويجب الاستعجال من قبل السلطة والتحرك لترتيب الأمور اليوم قبل غد... إن لم يتم تشكيل الحكومة بشكل عاجل ستزداد المشاكل".

وأوضح زاسبيكين أن هناك مطالب واضحة من قبل المحتجين تتعلق بالفساد والحالة الاقتصادية، ولا بد من التركيز على بحث هذه المطالب تحديدا، دون تحميل الحوار ما لا يقوى عليه من قضايا خلافية سياسية كبرى، مثل سلاح حزب الله، ما قد يحبط جهود تسوية الأزمة برمتها.

وعبر عن ثقته بأن الحراك الحالي حالة اجتماعية قوية لكنها حالة جزء من الشعب، وليس كله ولا يمكنه التحدث باسم الشعب كله، مضيفا أن روسيا تريد دائما إيجاد الحل من خلال الحوار الوطني في إطار مؤسسات الدولة.

ورفض زاسيبكين النظر إلى الحراك على أنه مؤامرة خارجية، لكنه اعتبر أن المواقف الأمريكية، لاسيما سياسة العقوبات، تساهم في تعقيد وتوتير الوضع في لبنان.

وعن السياسة الروسية قال: "ندرك تماما ما هو الدور الخارجي الذي يمكن لروسيا أن تلعبه والذي لايمكنها القيام به، ونحن نتواصل سياسيا مع الجميع في لبنان، ولكننا لا نتدخل سياسيا لدى أحد".

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