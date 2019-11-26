جيش الاحتلال يحشد قواته في "يوم الغضب" الفلسطيني

القاهرة- (مصراوي):

عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته بالضفة الغربية وقرب قطاع غزة اليوم، تحسبا لـ"يوم الغضب" الفلسطيني ضد محاولة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرعنة المستوطنات، وفق ما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

كذلك أفادت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي بأن الجيش أصدر قواعد اشتباك صارمة للجنود في محاولة لتجنب الخسائر وخروج الاحتجاجات عن السيطرة، حيث يخطط الفلسطينيون لتنظيم مسيرات في المدن، والانتقال إلى "نقاط الاحتكاك" حيث يمكنهم مواجهة الجنود الإسرائيليين.

أعرب الفلسطينيون عن غضبهم إزاء إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي أن "إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي"، وهو ما يتناقض مع السياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود والتي كانت تعتبر الضفة الغربية أرضا فلسطينية محتلة.