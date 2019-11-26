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ألمانيا تطلب من الصين توضيحا بشأن اعتقال أويجور مسلمين

12:27 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
ألمانيا تطلب من الصين توضيحا بشأن اعتقال أويجور مسلمين

أويجور مسلمين - ارشيفية

برلين- (د ب أ):

بعد حالات الكشف الجديدة عن اعتقال أويجور مسلمين في الصين، ناشد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الحكومة الصينية في بكين العمل على توضيح الأمر على وجه السرعة.

وقال ماس اليوم الثلاثاء خلال منتدى برلين للسياسة الخارجية بمؤسسة كوربر في العاصمة برلين: "يتعين على الصين الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان".

وأضاف أن الأمر يتعلق حاليا بصفة خاصة بتحقيق وصول مستقل للمنطقة التي يسكنها الأويجور، لافتا إلى أن ذلك يعد مهما أيضا بالنسبة لمفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأكد ماس قائلا: "إذا كان هناك آلاف من الأويجور محتجزين بالفعل في مخيمات، فلا يمكن أن يغض المجتمع الدولي الطرف عن ذلك".

يذكر أن اتحاد الصحفيين الاستقصائيين (أي سي أي جيه) نشر أول أمس الأحد وثائق يفترض أنها تخص الحزب الشيوعي الصيني وتشمل توجيهات بشأن الاعتقال الجماعي للأقلية المسلمة في شمال غربي الصين.

وبحسب تقديرات خبراء في حقوق الإنسان، تم وضع ما يصل إلى مليون من الأويجور في مثل هذه المعسكرات.

اعتقال أويجور مسلمين الصين ألمانيا

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