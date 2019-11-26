استمرار المظاهرات في جورجيا واعتقال العشرات

تبليسي- (د ب ا):

ذكرت وسائل إعلامية في جورجيا اليوم الثلاثاء أن المتظاهرين استمروا في الاحتجاجات اليوم، عقب اعتقال أكثر من 24 شخصا ليلة أمس الاثنين.

وكانت الحركة الاحتجاجية قد بدأت الأسبوع الماضي عقب عدم التصديق على إصلاح انتخابي بشأن تعزيز التمثيل السياسي النسبي.

وأفادت شبكة فيرست تشانل بأن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين خارج مبنى البرلمان في العاصمة تبليسي صباح اليوم، عقب احتجاز 28 شخصا بعد وقوع اشتباكات أمس .

وأضافت الشبكة أن الاحتجاجات يقودها زعيم المعارضة جورجي فاشادزي، الذي طالب بالسماح له بالدخول للبرلمان.

وكانت الشرطة قد أخلت الأسبوع الماضي مخيما للمتظاهرين خارج مبنى البرلمان، واحتجزت أكثر من 12 شخصا، بحسب ما قالته وزارة الداخلية في ذلك الوقت.

وحمل حزب الحلم الجورجي الحاكم، الذي يهيمن على البرلمان، المعارضة السياسية مسؤولية وقوع الاضطرابات.

وحذرت وزارة الداخلية من أن عرقلة عمل البرلمان تمثل انتهاكات للقانون الجورجي.