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كبير حاخامات بريطانيا: يتم تسميم أفكار حزب العمال ضد اليهود

12:25 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
كبير حاخامات بريطانيا: يتم تسميم أفكار حزب العمال ضد اليهود

جيريمي كوربين

لندن- (د ب أ):

ألمح كبير حاخامات بريطانيا إفرايم ميرفيس إلى أن جيريمي كوربين غير لائق لمنصب رئيس الوزراء، وذلك في هجوم واضح على تعامل زعيم حزب "العمال" مع معاداة السامية داخل حزبه، وذلك قبل أسبوعين من الانتخابات العامة في بريطانيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عن ميرفيس القول: "سم جديد، بموافقة المستويات العليا، أصبخ راسخا" في حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا، الذي يسعى ليصل إلى السلطة في انتخابات 12 ديسمبر.

وأضاف الحاخام: "لا يمكنه بعد الآن أن يقول إنه حزب المساواة ومعاداة السامية".

وتعد تعليقات ميرفيس تدخلا غير معتاد على الإطلاق في الحملة الانتخابية من جانب زعيم ديني بهذا المستوى، حيث من المعتاد أن يظل محايدا في الفترة الحساسة التي تسبق الانتخابات .

ورفض الحزب انتقادات الحاخام الأكبر في بريطانيا. وأصدر الحزب بيانا قال فيه إن كوربين هو "صاحب حملة مستمرة ضد معاداة السامية، وأوضح تماما أنه ليس هناك مكان لها (معاداة السامية) في حزبنا ومجتمعنا".

جيريمي كوربين إفرايم ميرفيس بريطانيا حاخامات بريطانيا اليهود حزب العمال

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