ولي العهد السعودي في جولة داخل معرض سيارات (صور)
10:54 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
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القاهرة- (مصراوي):
زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان معرض الرياض للسيارات بمدينة الجنادرية.
ونشرت صحيفة "سبق" السعودية صورًا لجولة لولي العهد خلال زيارته لبعض أجنحة المعرض، واطلاعه على استعراض لبعض السيارات والدراجات النارية في الحلبة المخصصة لها.
يضم معرض الرياض للسيارات أكثر من 1200 سيارة من الطرازات الفارهة والنادرة.
ويأتي هذا المعرض ضمن موسم الرياض ويستمر حتى اليوم الثلاثاء.
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