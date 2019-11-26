مسؤول كويتي: العلاقات الكويتية البريطانية راسخة وقديمة ومتميزة

الكويت- (د ب أ):

أكد الوكيل المساعد لشؤون الإعلام الخارجي في وزارة الاعلام الكويتية فيصل المتلقم أن العلاقات الكويتية البريطانية راسخة وقديمة ومتميزة ، مشيرا إلى أن دولة الكويت احتفلت مع المملكة المتحدة بمرور 120 عاما على العلاقات بين الدولتين الصديقتين، والتي تعد من أفضل العلاقات انسجاما حيث أنها معززة بمواقف مشرفة سواء على المستوى السياسي و الإعلامي وفي كل المجالات .

وقال المتلقم، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أمس الاثنين على هامش حضوره افتتاح المعرض البريطاني في الكويت، إن مجموعة "الجابرية" التي قامت بتنظيم هذا المعرض قامت بعمل عدة معارض أخرى سواء داخل الكويت أو خارجها وهي على أعلى مستوى من التنظيم وتؤدي رسالتها في تقوية الروابط بين الكويت وبلدان العالم .

وأشار إلى أن رعاية وحضور الشيخ ناصر المحمد الصباح( رئيس الوزراء الكويتي الأسبق) إلى هذا المعرض يعطيه أهمية وثقل كبير ورسالة باهتمام دولة الكويت والقيادة السياسية بالعلاقات المميزة مع الجانب البريطاني .

وأوضح أن هذه المعارض والمؤتمرات سواء على المستوى الرسمي أو القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تؤكد على متانة العلاقات بين الدول الصديقة .

وعن التعاون الاعلامي بين الكويت وبريطانيا قال المتلقم إن "هناك زيارات متعددة لعدد من الاعلاميين بين البلدين من أجل تبادل الخبرات حيث إن الاعلام أحد روافد تمكين وتدعيم العلاقات بين الدول لذلك نحرص على تبادل الخبرات" .

وأضاف أن "الإعلام هو الصورة التي تعطي الانطباع الأول عن الدول ومدى تحضرها وانفتاحها على العالم فإذا كان الاعلام مهنيا ويتحلى بالمصداقية والشفافية فإنه يعطي صورة جيدة عن الدولة وهو ما نقوم به في وزارة الإعلام حيث إن الرسالة الإعلامية لدولة الكويت تتسم بمهنية عالية ومصداقية واضحة" .

وتابع "إن هذا ما تشدد عليه القيادة السياسية التي تدرك أهمية هذا القطاع وضرورة تطويره بشكل مستمر بما يتناسب مع اسم وحجم دولة الكويت في المنطقة التي رسمها أمير البلاد والتي نقوم على بثها بالشكل الذي يليق براعي نهضتنا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح( أمير الكويت)" .

وحول التعاون الاعلامي مع هيئة الاذاعة البريطانية قال المتلقم :"لدينا اتفاقية مع "BBC" حيث تقوم بالبث على التردد الأرضي في دولة الكويت وهو ما يؤكد على التعاون الاعلامي بين البلدين خصوصا في مجال التدريب والتطوير ، حيث إن هناك دورات من "BBC" لعدد من العاملين في وزارة الإعلام الكويتية" .

وأضاف المتلقم:"الكويت تتمتع بعلاقات مميزة مع كل دول العالم في المجال الاعلامي لأننا نؤمن بأن العلاقات الإعلامية الجيدة تصل إلى أهداف الدولة المنشودة ".