أكثر الكلمات إنتشاراً

اختناقات أسوان مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

وفاة أسير فلسطيني مريض بالسرطان في سجون إسرائيل

08:59 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
وفاة أسير فلسطيني مريض بالسرطان في سجون إسرائيل

سجون الاحتلال

رام الله- (د ب أ):

أعلنت مصادر فلسطينية رسمية، أن أسيرًا فلسطينيًا مريضًا بالسرطان، توفى اليوم الثلاثاء في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان إن "سامي أبو دياك" 36 سنة، توفى متأثرًا بمرضه بالسرطان وتدهور حالته الصحية منذ أشهر طويلة.

وبحسب البيان فإن أبو دياك معتقل منذ العام 2002، تعرض إلى "الإهمال الطبي والقتل المتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

ويعد "أبو دياك" رابع أسير فلسطيني يتم الإعلان عن وفاته منذ مطلع العام الجاري داخل سجون إسرائيل التي تعتقل نحو 6 آلاف فلسطيني.​

سجون الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي فلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية

الخبر التالى:

مصرع شخص وإصابة 70 جراء زلزال بقوة 6.4 ضرب ألبانيا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان