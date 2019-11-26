وفاة أسير فلسطيني مريض بالسرطان في سجون إسرائيل

رام الله- (د ب أ):

أعلنت مصادر فلسطينية رسمية، أن أسيرًا فلسطينيًا مريضًا بالسرطان، توفى اليوم الثلاثاء في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان إن "سامي أبو دياك" 36 سنة، توفى متأثرًا بمرضه بالسرطان وتدهور حالته الصحية منذ أشهر طويلة.

وبحسب البيان فإن أبو دياك معتقل منذ العام 2002، تعرض إلى "الإهمال الطبي والقتل المتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

ويعد "أبو دياك" رابع أسير فلسطيني يتم الإعلان عن وفاته منذ مطلع العام الجاري داخل سجون إسرائيل التي تعتقل نحو 6 آلاف فلسطيني.​