الشرطة التركية تطلق قنابل الغاز لتفريق محتجين على العنف ضد المرأة

اسطنبول- (د ب أ):

أطلقت الشرطة التركية في اسطنبول، أمس الاثنين، قنابل الغاز المسيل للدموع في اتجاه متظاهرين يحتجون على العنف الممارس ضد المرأة، وفقًا لمقاطع فيديو وروايات شهود عيان.

واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع في تفريق الاحتجاج، الذي شهد مشاركة سلمية لمئات النساء إحياءً لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وحمل بعضهن لافتات تحمل أسماء النساء اللائي قُتلن في تركيا.

ويمثل العنف ضد المرأة مشكلة واسعة الانتشار في تركيا.

ووفقًا للأرقام التي قدمتها إحدى الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة، قتل نحو 440 امرأة في العام السابق – ما يمثل أكثر من الربع على أيدي أزواجهن.

وفي أغسطس الماضي، أحدث مقتل أمينة بولوت ضجة في الشارع التركي، حيث قُتلت بولوت على يد زوجها السابق في مطعم في بلدة كيركالي في منطقة الأناضول الوسطى، بينما كانت ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات تنظر إليها. وحُكم على الجاني بالسجن المؤبد.​