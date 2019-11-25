جرحى في محاولة اقتحام للقوات الخاصة العراقية لفض اعتصام في الحلة

القاهرة - (مصراوي)

اقتحمت قوات مكافحة الشغب العراقية ساحة الاعتصام وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل، وأفادت مصادر بسقوط العشرات من الجرحى من المتظاهرين، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" عربية.

وأصيب 45 شخصاً نتيجة الاشتباكات في حي البلدية وسط مدينة كربلاء أغلبهم من المتظاهرين، حسبما أعلنت "سكاي نيوز".

من جهة أخرى، أصيب ضابط وعشرة منتسبين من صفوف قوات الأمن في شارع الرشيد في بغداد نتيجة إلقاء زجاجة مولوتوف.

وأفادت تقارير بمحاولة المتظاهرين مع شيوخ العشائر قطع الطريق الى حقل غرب القرنة النفطي.

وقطع متظاهرون الطريق إلى حقل عرب القرنة النفطي في البصرة.

وأفاد مصدر أمني عراقي لموقع "روسيا اليوم" بوقوع اشتباكات في حي البلدية وسط مدينة كربلاء ما أسفر عن إصابة 45 شخصًا أغلبهم من المتظاهرين.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، إصابة ضابط و10 منتسبين بعد تعرضهم لقنابل المولوتوف بشارع الرشيد وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "فرق الدفاع المدني وأثناء محاولتها إخماد الحرائق التي اندلعت في حافظ القاضي وشارع الرشيد وسط بغداد، تعرضت إلى هجوم بقنابل المولوتوف ما أدى الى إصابة ضابط و10 منتسبين". تم نقلهم للمستشفى.

وتشهد العراق متظاهرات في عدة مدن احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية ونقص الخدمات وقلة فرص العمل.