كونتي: الخيار العسكري لايؤدي إلى الاستقرار و السلم في ليبيا

روما - (د ب ا)

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على أن الخيار العسكري لا يؤدي إلى السلم في ليبيا.

وقال في لقاء بمقر مجموعة آدنكرونوس الاعلامية في العاصمة روما مساء اليوم الاثنين "إنه خيار يهدد بزعزعة أكبر للاستقرار في هذه المنطقة، يجب أن نعمل من أجل الحل السياسي، حسبما ذكرت وكالة آكي للأنباء الإيطالية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه "في كل مرة أقابل فيها زعماء أجانب، وليس فقط الليبيين، أسعى لإقناعهم بأن الحل العسكري لا يقود إلى تحقيق الأهداف الأولية المعلنة، وهي تحقيق الاستقرار، ومحاربة التطرف وبالتالي الإرهابيين، تحقيق السلم في البلاد".

وأضاف "لن إدخر أبدًا جهداً في مواصلة العمل من أجل هدف الحل السياسي".

وتابع كونتي، في إشارة إلى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، "إنهم يعملون بجد في ألمانيا من أجل هذا المؤتمر"، الذي لم يحدد له موعدا بعد.

وذكر كونتي، أن ألمانيا تواجه صعوبات في جمع كل الجهات الفاعلة حول الطاولة، والتي هي أيضًا أجنبية، ويمكنها المساهمة في حل النزاع الليبي، بحسب وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

وأشار كونتي إلى أن المؤتمر الذي نظمته حكومته الاولى بعاصمة إقليم صقلية في شهر نوفمبر 2018، كان ناجحاً.

وقال "عندما نظمنا مؤتمر باليرمو، نجحنا في استقطاب الجميع. لقد تم الاعتراف بالدور الموثوق لإيطاليا".

كانت فرنسا قد استضافت مؤتمرا حول ليبيا في شهر مايو العام الماضي دون ان يسفر عن نتائج.

وتدور منذ الرابع من أبريل الماضي معارك بالضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني، وأخرى تابعة للجيش الوطني الليبي، المدعوم من البرلمان الليبي في شرق البلاد.

وقال جيش حفتر أنه يهدف من دخول العاصمة تطهيرها مما وصفهم بـ"الإرهابيين".