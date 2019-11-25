إصابة 20 متظاهرًا في بابل جراء إطلاق الأمن العراقي الغازات المسيلة للدموع

بغداد - (د ب ا)

ذكر شهود عيان مساء اليوم الاثنين أن 20 متظاهرًا أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق الغازات المسيلة للدموع من قبل قوات مكافحة أعمال الشغب على المتظاهرين المعتصمين أمام مبنى مجلس محافظة بابل منذ نحو شهر في إطار المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

وأبلغ الشهود وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا ) "قوات مكافحة الشغب قامت مساء اليوم باطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين المعتصمين داخل خيام أمام مبنى مجلس محافظة بابل منذ نحو شهر للمطالبة باقالة الحكومة وحل البرلمان مما تسبب باصابة أكثر من 20 متظاهرا في حالات اختناق".

وأوضح الشهود "أن الاوضاع في المحافظة كانت هادئة ومستقرة وان قوات مكافحة الشغب اطلقت الغازات من دون ان يحصل اي تصادم او احتكاك مع المتظاهرين وان الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب كثرة اعداد مقذوفات الغاز التي اطلقت صوب المتظاهرين".

وأكد الشهود أن المتظاهرين لازالوا صامدين في مواقعهم ولم ينسحبوا من موقع الاعتصام فيما شوهد انتشار كثيف للقوات العراقية في محيط مكان التظاهر.

ويشهد العراق مظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة والكشف عن المتسبب بقتل المشاركين فيها، وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف، بحسب المفوضية العراقية لحقوق الانسان .