ألمانيا تعليق استعانة سفارتها في تركيا بمحامين متعاونين

برلين - (د ب أ)

علنت ماريا اديبار، المتحدثة باسم الخارجية الألمانية اليوم الاثنين، تعليق استعانة السفارة الألمانية في العاصمة التركية أنقرة بمحامين متعاونين.

يأتي ذلك بعد أن ألقت السلطات التركية على محام متعاون يدعم السفارة الألمانية في تركيا.

وقالت اديبار إن الخارجية الألمانية "علقت الاستعانة بهذه الوسيلة بالنسبة لتركيا في الوقت الراهن".

كانت الشرطة التركية قد ألقت القبض في سبتمبر الماضي على المحامي الذي يدعم السفارة الألمانية في الشؤون الخاصة باللجوء من خلال تقديم استشارات قانونية.

وربما كان لدى المحامي بيانات حساسة لأشخاص منحدرين من تركيا طلبوا اللجوء السياسي في ألمانيا، وسقطوا بذلك في أيدي تركيا حاليا.

وأكدت المتحدثة أن " وسيلة المحامي المتعاون هي في حد ذاتها وسيلة قيمة وتعمل بشكل جيد للغاية في العديد من الدول، ومن خلالها يمكن الحصول على معلومات ذات صلة بإجراءات اللجوء من مصادر يمكن الوصول إليها بشكل طبيعي وتأكيدها".

وأضافت أنه سيتم النظر في تركيا بدقة في كل القضايا التي لها علاقة بما كان يقوم به المحامي.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد أعرب عن احتجاجه لدى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو على اعتقال المحامي.

وقال ماس أمس السبت عقب لقائه تشاووش أوغلو على هامش اجتماع لمجموعة العشرين في مدينة ناجويا باليابان: "قلت له مجددا إننا لا نتفهم الأمر حقا"، مضيفا أنها واقعة "لا يمكن فهمها" مثل وقائع اعتقال كثيرة أخرى.

وفي المقابل، قال تشاووش أوغلو لماس إن الواقعة قيد النظر من قبل القضاء التركي الآن، مضيفا أنه يعتزم الإبقاء على حوار بشأنها.