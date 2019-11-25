الجيش الجزائري يعتقل إرهابيًا من جنسية أجنبية جنوبي شرق البلاد

الجزائر - (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن مفرزة للجيش اعتقلت اليوم الاثنين، إرهابيًا مبحوث عنه من جنسية أجنبية بولاية الوادي، جنوبي شرق البلاد.

واوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن الإرهابي يدعى عبد الله بن العمودي، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي "لتؤكد مرة أخرى على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الجزائري".