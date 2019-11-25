فيديو.. لحظة اقتحام أنصار حزب الله للحواجز في ساحة الشهداء

كتب - محمد صفوت

شهدت الساعات الأولى من اليوم اشتباكات بين متظاهرين معارضين للحكومة اللبنانية، ومؤيدين لحزب الله وحركة أمل، في أسوأ اشتباكات حدثت منذ اندلاع الاحتجاجات اللبنانية في 17 أكتوبر الماضي.

وعرضت وسائل إعلام لبنانية لقطات تلفزيونية لجنود من الجيش وأفراد من قوات مكافحة الشغب يشكلون حاجزا يفصل المحتجين عن مؤيدي الجماعتين الشيعيتين على طريق جسر الرينج الرئيسي وسط تراشق الطرفين بالحجارة.

وذكرت ثلاث محطات تلفزيونية محلية أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وفي وقت سابق من الاحتجاجات، هاجم عددًا من أنصار حزب الله وحركة أمل، المعتصمين في سوط بيروت، وحطموا خيم الاعتصام وتسببوا في العديد من الإصابات للمتظاهرين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر لحظة اقتحام أنصار حزب الله وأمل، المظاهرات بالدراجات النارية، وسط بيروت، ومقاطع أخرى تظهر انتشار عناصر حركة أمل وحزب الله، في الشوارع والميادين في بيروت لقمع المظاهرات اللبنانية.

ورفع أنصار حزب الله وحركة أمل، أعلام الحركتين، ورددوا هتافات "شيعة شيعة" كما رفعوا شعارات مؤيدة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

ودخلت الاحتجاجات اللبنانية، يومها الأربعين على التوالي، للمطالبة بإصلاحات اقتصادية ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة، وتشكيل حكومة تكنوقراط.