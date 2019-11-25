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الجيش اليمني: إسقاط 3 طائرات مسيرة حوثية باتجاه مدينة المخا

08:29 م الإثنين 25 نوفمبر 2019
الجيش اليمني: إسقاط 3 طائرات مسيرة حوثية باتجاه مدينة المخا

الجيش اليمني - أرشيفية

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، إسقاط ثلاث طائرات مسيرة اطلقتها جماعة أنصار الله الحوثية صوب مدينة المخا، بمحافظة تعز وسط البلاد.

وقال موقع الجيش "سبتمر نت" إن قوات الجيش "أسقطت طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في سماء مدينة المخا، غربي محافظة تعز، فيما أسقطت دفاعات تحالف دعم الشرعية، طائرتين مسيرتين أخريتين، قبل أن تصلا إلى المدينة ذاتها".

وذكر الموقع، أن إحدى الطائرات المسيّرة التي تم اسقاطها "تحمل أكثر من 10 كجم من المتفجرات، ومزودة بجهاز تحكم".

ولم يصدر الحوثيون اي تعليق حول ذلك.

وبحسب الموقع، "حاولت مليشيا الحوثي المتمردة، أمس الأحد، استهداف موقع مقر إقامة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق اعادة الانتشار المشارك في قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة، بمدينة المخا، بـ 8 هجمات، 5 منها بطائرات مسيرة، و3 هجمات بصواريخ باليستية، جميعها باءت بالفشل".

وتخضع مدينة المخا الساحلية، لسيطرة القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي، وسبق ان شهدت المدينة اشتباكات عنيفة بين الطرفين، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة.

الجيش اليمني مدينة المخا اليمن
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