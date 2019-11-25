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بايدن يحصل على دعم نائبة ديمقراطية عن ولاية نيفادا

07:53 م الإثنين 25 نوفمبر 2019
بايدن يحصل على دعم نائبة ديمقراطية عن ولاية نيفادا

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

أكدت النائبة الديمقراطية دينا تايتس دعمها لتولي جو بايدن منصب رئيس الولايات المتحدة، وهو أول تأييد يتم الإعلان عنه من جانب مسؤولة بارزة منتخبة من ولاية نيفادا، التي تعقد الانتخابات التمهيدية فيها في 22 فبراير المقبل.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن تايتس وصفت بايدن الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة 2020 بأنه "أفضل المرشحين المؤهلين" وأشادت بمواقفه إزاء الرعاية الصحية والبيئة والسيطرة على الأسلحة، وذلك في مقابلة مع شبكة "سي ان ان " الإخبارية.

يذكر أن دائرة تايتس تضم مدينة لاس فيجاس، التي شهدت حادث إطلاق نار جماعي عام 2017 أسفر عن مقتل 58 شخصا.

وتوقعت تايتس أن بايدن سيكون لديه أفضل فرصة لهزيمة الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب.

وكانت تايتس قد قدمت بايدن في إحدى الفعاليات الانتخابية في لاس فيجاس في يوليو الماضي وقالت إنه "شخص كان دائما يعمل في الظروف الصعبة معنا ومن أجلنا".

يذكر ان بايدن سيبدأ جولة تستمر ثمانية أيام بحافلة في 18 مقاطعة بولاية أيوا خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 7 ديسمبر المقبل.

ولاية نيفادا الولايات المتحدة دينا تايتس جو بايدن

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