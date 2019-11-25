ألمانيا تغلق 12 ألف رابط إلكتروني بسبب الدعاية الإسلامية

برلين - (د ب أ)

كشفت الإحصائيات الرسمية في ألمانيا الصادرة اليوم الاثنين أن سلطات الأمن الألمانية أغلقت أكثر من 12 ألف رابط إلكتروني في غضون 13 شهرا بسبب الدعاية الإسلامية على هذه المواقع.

وأوضحت البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في مدينة فيسبادن أن الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت استجابت لطلبات الجهات الأمنية في نحو 60% من هذه الحالات (7665 حالة).

وأضاف المكتب أن حالات الإغلاق تتعلق بالفترة الزمنية بين مطلع تشرين أول/أكتوبر 2018 حتى نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وأرسل خبراء المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة خلال الأسابيع الماضية طلبات إلى الشرطة الأوروبية (يوروبول) لإغلاق أكثر من 1300 حساب على الماسنجر.

يأتي ذلك بمناسبة مشاركة أجهزة الشرطة في 30 دولة أوروبية تحت قيادة محققي اليوروبول في يوم دولي للتحرك ضد هذه الأنشطة.

من جانبه، قال سفين كورنباخ، مدير قسم الإرهاب والتطرف في المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة إن " خطر الهجمات ذات الدوافع الإسلامية لا يزال مرتفعا في ألمانيا، وهذا يتضح من خلال عدة أمور من بينها عدد الإسلاميين الخطرين الذي يتجاوز 670 شخصا المسجلين في كل أنحاء ألمانيا".

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص لديهم استعداد خاص لاستقبال هذه الدعايات " غير أنه من الممكن لأشخاص ممن ليس عليهم غبار ولاسيما الشباب، أن يصبحوا متشددين عبر الفيديوهات والكتابات الإسلامية".

وكان المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة قد أطلق في العام الماضي وحدة (آي آر يو) الإلكترونية لمجابهة انتشار المحتويات الإسلامية على شبكة الإنترنت.