أمريكا تتهم ألمانيا بإهانتها بسبب احتمال مشاركة الصين بشبكة الجيل الخامس

برلين - (د ب أ)

وصف السفير الأمريكي لدى برلين اليوم الاثنين تصريحات المسؤولين الألمان الذين عقدوا مقارنة بين خطر أنشطة التجسس الأمريكية والصينية بأنها "إساءة" للقوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن السفير الأمريكي ريتشارد جرينيل قوله إن "المزاعم الأخيرة من مسؤولين ألمان كبار بأن الولايات المتحدة تتساوى مع الحزب الشيوعي الصيني هي إساءة للآلاف من القوات الأمريكية التي تساعد في الحفاظ على أمن ألمانيا".

ولم يحدد السفير الأمريكي مسؤولين ألمان بعينهم، وإن كانت تصريحاته تأتي بعد أيام من دفاع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير عن قرار بلاده بشأن عدم فرض حظر على شركة هواوي الصينية للإلكترونيات، قائلا إن برلين لم تفرض حظرا على الشركات الأمريكية في اعقاب اتهامات التجسس التي وجهت إلى وكالة الأمن القومي الأمريكية عام 2013.

وتتخوف الحكومة الأمريكية من نقل مثل هذه المعلومات إلى الحكومة الصينية في حال مشاركة شركة هواوي الصينية في مشروع شبكة الجيل الخامس في ألمانيا.

كان حزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي قد قرر مطلع الأسبوع الجاري عدم استبعاد شركة "هواوي" الصينية العملاقة في مجال الاتصالات بوجه عام من المشاركة في تطوير شبكة الجيل الخامس من الاتصالات في ألمانيا.

وجاء في القرار، الذي تم المصادقة عليه أول أمس السبت بأغلبية كبيرة خلال المؤتمر العام للحزب المنعقد بمدينة لايبتسيج، شرقي ألمانيا، أنه بإمكان الشركات التي تلبي معايير أمنية محددة على نحو قابل للمراجعة المشاركة في هذا التطوير.

ونص القرار على أن من الممكن الوثوق في مشروع توسيع نطاق الشبكة " فقط في الشركات التي ستلتزم بتقديم كتالوج أمان محدد بوضوح يمكن التحقق منه".

وأضاف القرار أن هذا الكتالوج يجب أن يتضمن " استبعاد وجود تأثير على بنيتنا التحتية لشبكة الجيل الخامس عبر دولة أجنبية".

في المقابل، تلح الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في تحذير ألمانيا من مشاركة شركة هواوي في شبكة الاتصالات النقالة.