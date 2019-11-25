الرئيس التركي: لافرق بين أمننا وأمن قطر

الدوحة - (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من وجود بلادنا في المنطقة" في معرض حديثه عن القاعدة التركية في قطر.

جاء ذلك في كلمة خلال زيارته مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية، اليوم الإثنين، على هامش زيارته إلى الدوحة،بحسب وكالة الاناضول للأنباء التركية الرسمية .

وقال أردوغان: "لا فرق لدينا بين أمننا وأمن قطر".

وأضاف أن "المطالبين بإغلاق القاعدة التركية في قطر لا يعلمون أنّنا أصدقاء قطر وقت الشدة".

وتابع "انتهينا من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في قطر وسنطلق عليها اسم خالد بن الوليد".

وأكد الرئيس أردوغان أن القاعدة التركية في قطر "أنموذج لروح الصدق والإخلاص في علاقات الدول"، و"ليست نتيجة لعقلية الهيمنة القائمة على المصالح" مثل حالات أخرى.

كان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد بحث اليوم الاثنين مع الرئيس اردوغان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ويزور الرئيس التركي قطر للمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية.

يذكر أن اللجنة الاستراتيجية المشتركة، كانت قد تأسست في عام 2014، تنفيذا لاتفاقية أمنية مشتركة، وضمن بروتوكول تعاون أمني موقع عام 2011، وتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين.

وشهد العام الحالي نموا في المجال الاقتصادي بين البلدين، وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى قطر منذ بداية العام وحتى سبتمبر 838 مليون دولار، بزيادة 7ر8% بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.